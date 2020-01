Giulia De Lellis: ‘Mi hanno lasciata in mutande, devo tutelarmi’ (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Spero che le vostre feste siano state migliori delle mie. Per concludere quest’anno allucinante nel migliore dei modi, siamo stati derubati per l’ennesima volta”. Giulia De Lellis, compagna di Andrea Iannone, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e nota influencer, racconta nelle stories di Instagram un grave furto subito il giorno di Natale (come accaduto a Taylor Mega), ma che ha deciso di rivelare solo adesso per annunciare ai suoi follower che cambierà il suo modo di comunicare per tutelarsi Io sono solita condividere cose belle, leggere, però adesso ve lo dico perché a parte che sono state veramente male a questo giro me l’hanno fatta veramente grossa e mi hanno fatto veramente male, e poi perché volendo o no sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi i miei spostamenti, ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

