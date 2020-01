Giulia De Lellis | ladri in casa | “Mi hanno fatto male” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bruttissima disavventura per Giulia De Lellis coi ladri. La bella influencer parla di quello che le è successo proprio a Natale. Sono state delle festività da dimenticare per Giulia De Lellis, a causa dei ladri. La giovane influencer romana ha subito la sgradita visita di alcuni topi di appartamento che hanno saccheggiato casa sua, portandole … L'articolo Giulia De Lellis ladri in casa “Mi hanno fatto male” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

zazoomblog : Giulia De Lellis derubata di tutto a Natale: “Costretta a tutelarmi” lo sfogo - #Giulia #Lellis #derubata #tutto - ipofisi : Giulia De Lellis è stata derubata ed io ho letto di gente che ci gode, ma stiamo scherzando???? - applennie : Io noto che la gente è sempre molto prevenuta con Giulia De Lellis,ogni minima cosa la insultano,ogni volta che com… -