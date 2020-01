Giulia De Lellis derubata: “Mi hanno lasciata in mutande” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo aver fatto irruzione a casa della bellissima Taylor Mega, i ladri hanno puntato contro Giulia De Lellis, che è stata derubata poche settimane dopo. Infatti, in alcune Instagram stories dell’influencer è spiegata la dinamica dei furti subiti a pochi giorni da Capodanno. Molti avevano notato l’assenza di Giulia dai social e finalmente hanno avuto la loro spiegazione: “Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata – ha spiegato la De Lellis ai followers – ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa”. Giulia è riuscita infine a trovare il lato positivo in tutto questo: “Oddio, sì sono positiva però sempre il c**o mi rode visto che dovrò ricominciare ad acquistare tutto”. Giulia De Lellis derubata Giulia De Lellis ha spiegato i motivi che ... Leggi la notizia su notizie

