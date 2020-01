Giulia De Lellis derubata, lo sfogo su Instagram: “Mi hanno fatto male” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giulia De Lellis si sfoga su Instagram dopo essere stata derubata. La fidanzata di Andrea Iannone ha raccontato nelle Stories di aver subito l’ennesimo furto, svelando che questa volta i malviventi le avrebbero tolto qualsiasi cosa. “Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata – ha detto la fashion blogger ed ex di Andrea Damante – ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa”. Giulia ha svelato di essere rimasta molto scossa e provata dal furto, per questo motivo ha deciso che cambierà le sue abitudini riguardo i social, condividendo meno informazioni con i follower. “Questa volta me l’hanno fatta davvero grossa e mi hanno fatto male. Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi – ha confessato ai fan -. Eviterò ... Leggi la notizia su dilei

