Giulia De Lellis derubata, il duro sfogo: “Mi hanno fatto male!” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giulia De Lellis è stata derubata, il duro sfogo dell’influencer: “Mi hanno fatto male! Nei giorni scorsi in molti hanno notato l’assenza sui social di Giulia De Lellis, che durante il periodo delle feste natalizie non ha postato nulla. Poche ore fa invece, nelle stories di Instagram l’influencer ha spiegato di essere stata derubata ed ha raccontato il brutto episodio nei dettagli. “Spero che il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi, ha esordito Giulia De Lellis, e poi si è sfogata aggiungendo: “Per concludere quest’anno, che è stato un anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. Non ho parlato prima perché di solito preferisco usare i social per condividere le cose belle e non quelle negative. Stavolta me l’hanno fatta davvero grossa, mi hanno fatto proprio male.” La fidanzata di Andrea Iannone ha continuato dicendo di ... Leggi la notizia su lanostratv

