Giulia De Lellis derubata durante le Feste: l’appello al ladro (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’influencer romana Giulia De Lellis derubata di tutti i suoi averi durante le Feste. A dare l’annuncio è lei in prima persona attraverso una serie di storie su Instagram. Il mondo dei social si divide in chi compra follower, chi ne vende e chi viene derubato, come dimostra la vicenda di Giulia De Lellis, che, come lei stessa ammette su IG, ha commesso l’errore di fornire troppi dettagli al ladro. “Attenzione ai social”: lo sfogo dell’influencer I fan di Giulia De Lellis si saranno accorti che in questi ultimi giorni la bella romana sia stata più assente del solito dai social, un’assenza dovuta a uno spiacevole episodio. L’influencer spiega le cause della sua breve sparizione su Instagram: “Buongiorno ragazzi, buone Feste, spero che il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi, con i migliori propositi, che siate sereni e che le vostre vacanze siano state fantastiche, ... Leggi la notizia su thesocialpost

UnioneSarda : #Gossip - #GiuliaDeLellis rapinata durante le feste: 'Mi sono ritrovata senza vestiti' - zazoomnews : Giulia De Lellis: ‘Mi hanno lasciata in mutande devo tutelarmi’ - #Giulia #Lellis: #hanno #lasciata - zazoomnews : Giulia De Lellis ha subito un grosso furto: ecco cosa ha detto su Instagram – VIDEO - #Giulia #Lellis #subito… -