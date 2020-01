Giro d’Italia 2020: chi parteciperà? I sicuri e gli assenti. Nuova sfida tra Nibali e Carapaz, ma tanti big non ci saranno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inizia il nuovo anno e vanno a delinearsi i programmi dei ciclisti in vista della stagione in entrata che è pronta a partire. Sarà un’annata davvero molto lunga e piena di appuntamenti soprattutto per gli scalatori che potranno puntare, oltre che ai grandi giri, anche ad Olimpiadi e Mondiali. Andiamo a scoprire chi parteciperà al Giro d’Italia: al momento la startlist non è tra le più stellari, con tanti big che hanno preferito spostarsi verso il Tour. Dovrebbe essere Nuovamente una sfida tra Richard Carapaz e Vincenzo Nibali. Entrambi hanno cambiato squadra, con l’ecuadoriano, detentore del Trofeo Senza Fine, che è passato al Team INEOS, mentre l’azzurro andrà a vestire la maglia della Trek-Segafredo. Per loro l’obiettivo Giro è già confermato da tempo: saranno al via dll’Ungheria per puntare al titolo. Un rivale annunciato è sicuramente Jakob ... Leggi la notizia su oasport

