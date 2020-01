Giorgia Meloni tra i 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Meloni tra i personaggi che potrebbero cambiare il mondo nel 2020 secondo il Times. E’ l’unica italiana presente in questa classifica. ROMA – Giorgia Meloni è tra i personaggi del Times che potrebbero cambiare il mondo nel 2020. La speciale classifica è stata stilata dal tabloid britannico con la leader di Fratelli d’Italia che è stata inserita in graduatoria come unica italiana. L’anno che si è appena concluso è stato molto importante per la numero uno di FdI visto il salto di qualità del proprio partito, oltre che del suo personaggio. Nell’ultimo sondaggio del Corriere della Sera la Meloni è stata l’unica a veder crescere i consensi agganciando in testa alla classifica Matteo Salvini con il 36%. Un binomio che rischia di essere un’arma a doppio taglio per il Centrodestra. Times elogia Giorgia Meloni Nel lungo ... Leggi la notizia su newsmondo

