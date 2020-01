Giorgia Meloni tra i 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo nel 2020 secondo il Times (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Meloni tra i 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo nel 2020 secondo il Times La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è stata inserita dal Times nella lista dei 20 personaggi che potrebbero cambiare il 2020. Nell’articolo, intitolato “Stelle nascenti: Venti volti da guardare nel 2020“, si leggono anche i nomi di attivisti e personaggi dello spettacolo la cui popolarità è in ascesa. “Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella”, si legge sul quotidiano britannico. Il riferimento è al video in cui la leader di FdI pronuncia le parole “Io sono Giorgia. Sono una donna, Sono una madre. Sono Cristiana”, che in versione remixata si è diffuso molto velocemente sui social. “Il Dj dietro la traccia (…) pensava a un’ironica stoccata ... Leggi la notizia su tpi

