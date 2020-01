Giorgia Meloni inserita dal Times nella classifica delle venti persone che possono cambiare il mondo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Times ha inserito Giorgia Meloni tra i venti personaggi che possono cambiare il mondo nel nuovo anno. La leader di Fratelli d’Italia è l’unica italiana nella lista, in cui si trovano molti giovani e volti poco noti. Il quotidiano londinese fa esplicito riferimento alla popolare canzone parodistica “Io sono Giorgia“, affermando che “quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella”. Il Times scrive che “il dj dietro la traccia, in cui Meloni grida ripetutamente ‘sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma, sono cristiana’ pensava ad un’ironica stoccata al suo marchio di politica identitaria di estrema destra, ma l’ironia si è persa nella crescente legione dei fan di lei che ne hanno fatto un inno“. I sondaggi sembrano confermare questa impressione, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

