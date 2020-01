Giorgia Meloni è l'unica italiana scelta dal Times tra i politici in ascesa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il New York Times inserisce Giorgia Meloni tra le 20 ‘rising stars’ del 2020, ovvero tra i personaggi che possono lasciare un segno importante nel corso del nuovo anno. La leader di Fratelli d’Italia è l’unica italiana presente in lista e si è fatta conoscere nel mondo grazie al celebre 'Io sono Gio Leggi la notizia su liberoquotidiano

PinoScarfo : 'Il Governo imploderà', la profezia di Giorgia Meloni - PietroDiGregoli : RT @repubblica: Times, Giorgia Meloni tra i 20 personaggi che potrebbero cambiare il mondo nel 2020 [aggiornamento delle 14:13] https://t.c… - IgakeF : RT @velo_di_maia: Ma se Giorgia #Meloni, invece di pontificare, pensasse agli esponenti di primo piano di #FDI, indagati e/o arrestati per… -