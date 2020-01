Giochi del decennio: la flessibilità di Fortnite è il futuro dei giochi live - articolo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30 giochi che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti gli articoli pubblicati nell'archivio dei giochi del decennio, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Sta succedendo qualcosa a Risky Reels. Le auto stanno abbandonando il drive-in, lo schermo del cinema sta mostrando qualcosa. Dopo l'enorme buco nero che ha avviato il reboot in ottobre, quest'anno sembra quasi pittoresco. Ancora una volta Fortnite è il palcoscenico per qualcosa di nuovo, un rimescolamento di parti del suo mondo che si muovono in modo simile alle pedine di una partita a scacchi, posizionandosi in qualcosa di grande che verrà. Sta diventando sempre più difficile ricordarsi delle origini di Fortnite. Non solo di quei primissimi giorni antecedenti al lancio della modalità battle royale e in cui era un gioco ... Leggi la notizia su eurogamer

