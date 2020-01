Gianni Sperti Instagram, lato B contro il muro: «Mi fa male solo a guardarla ‘sta foto» (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’opinionista tv Gianni Sperti, presenza fissa al dating show di Canale 5 Uomini e donne, ha pubblicato uno scatto davvero audace per augurare un sereno anno ai suoi numerosi follower che non si stancano di seguirlo su Instagram. Molto attivo sui social l’ex marito di Paola Barale ha scelto di postare una foto decisamente sexy, ma soprattutto particolare per via della posa. Non c’è molto da stupirsi in realtà, tenendo conto che il pupillo di Queen Mary vanta un passato da ballerino. Gianni Sperti Instagram, lato B contro il muro: «Mi fa male solo a guardarla ‘sta foto» «Il mio augurio per il 2020 ė un augurio per il futuro in generale. Buon anno a tutti ma soprattutto ai più giovani con la speranza che riescano presto a riprendersi il mondo. Siamo in un’era decisamente tecnologica e chiedo ai più giovani di usare per i propri vantaggi la parte positiva che ... Leggi la notizia su urbanpost

