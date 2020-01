Gianluigi Paragone, il senatore (ex) M5S più amato dai fan di Giorgia Meloni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nelle more della vicenda della cacciata del senatore Gianluigi Paragone dal MoVimento 5 Stelle spunta la solidarietà di Giorgia Meloni e dei suoi simpatizzanti. Oggi la leader di Fratelli d’Italia ha dedicato un post all’ex conduttore de La Gabbia nonché ex direttore de La Padania scrivendo che «è normale che chi ha un briciolo di dignità si senta a disagio» all’interno del partito di Luigi Di Maio e che «Paragone ha sollevato il problema ed è stato espulso, eppure chiedeva solo la coerenza tra quanto detto in campagna elettorale e quanto fatto una volta al potere». Giorgia Meloni e la coerenza di Paragone Ora tutti ricorderanno che il M5S in campagna elettorale non si era certo presentato proponendo un’alleanza con la Lega, ma coerentemente Paragone ha votato la fiducia al primo governo Conte. Quando si è trattato di votare la fiducia al Conte Bis però Paragone ... Leggi la notizia su nextquotidiano

