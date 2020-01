Gianluigi Paragone espulso dal M5S: «Buttato fuori perché sono un rompico****ni» (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Buttato fuori perché sono un rompicoglioni». Gianluigi Paragone sceglie un video su Facebook per rispondere all’espulsione dal Movimento 5 Stelle, decretata dal collegio dei probiviri. E ne ha per tutti, in particolare per chi nel Movimento ha smarrito l’energia che ne ha fatto In Italia il primo soggetto politico “rivoluzionario” dopo decenni di stasi. «I Probiviri dovrebbe essere uomini giusti» incalza Paragone all’inizio del video, riferendosi a chi ha deciso, almeno formalmente, la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. «Non sei “probo”, giusto, quando la mia espulsione va al di là dell’oggettività delle regole. C’è soltanto una volontà politica di espellere qualcuno, perché è un rompicoglioni». Volontà politica che non è certo ascrivibile ai probiviri M5S, Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone. Il riferimento ai ... Leggi la notizia su urbanpost

