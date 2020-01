GF Vip, Teresa Langella tra i concorrenti? L’indizio social (Di giovedì 2 gennaio 2020) Teresa Langella potrebbe prendere parte al GF Vip, la cui quarta edizione è in partenza il prossimo mercoledì 8 gennaio. Nessuna fonte segreta: l’indiscrezione proviene direttamente da un’attenta analisi del profilo Instagram della partenopea. Da giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne parla di qualcosa di davvero importante che bolle in pentola e di cui ancora non può parlare. Ma che – parola della donna – verrà rivelato a breve. Inevitabile pensare a una sua partecipazione alla versione vip del reality show, il cui cast è ancora in parte ignoto. Ad oggi, infatti, conosciamo l’identità solo di alcuni dei concorrenti. Tra questi: Rita Rusić, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e – notizia delle ultime ore – Aristide Malnati. I concorrenti del GF Vip Questi sono stati i nove concorrenti i cui nomi sono stati ... Leggi la notizia su velvetgossip

