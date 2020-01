Genova giovane mamma ha perso la vita durante il parto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un vero e proprio dramma, è accaduto nei giorni scorsi a Genova, dove una giovane mamma di venti cinque anni, ha perso la vita subito dopo il parto. Il piccolo è nato prematuro ed i medici stanno facendo il possibile affinché riesca a sopravvivere. Le sue condizioni sono molto complicate. Una vicenda davvero drammatica che ha lasciato a bocca aperta l’intera popolazione, nessuno ancora riesce a credere a questo evento così terribile. Secondo le informazioni che sono state rese note, la giovane mamma è stata ricoverata il venti quattro di dicembre, all’ospedale di Genova, poiché la sua gravidanza ha riportato diverse complicazioni e la sua situazione si era complicata drasticamente. Pochi giorni dopo, visto che le sue condizioni non miglioravano affatto, i medici hanno deciso di operarla, ma proprio durante l’intervento, la ragazza ha perso la vita. Per lei non ... Leggi la notizia su bigodino

