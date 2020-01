Genoa, ufficiale il ritorno di Perin in prestito dalla Juventus (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ora è ufficiale, Mattia Perin torna al Genoa. Lo ha ufficializzato il sito della Lega Serie A, che indica come primo trasferimento del mercato invernale proprio il passaggio del portiere ai rossoblu in prestito dalla Juventus. Il portiere classe 1992, cresciuto nella Pistoiese e proprio nel club rossoblu, dopo 151 presenze in prima squadra col … L'articolo Genoa, ufficiale il ritorno di Perin in prestito dalla Juventus Leggi la notizia su calcioefinanza

