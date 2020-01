Gasparri scrive 22 volte di seguito “Studi” a Burioni: il dibattito sulla Cannabis è virale su Twitter (Di giovedì 2 gennaio 2020) Burioni contro Gasparri, il botta e risposta sulla Cannabis Burioni contro Gasparri. Il virologo contro il Senatore forzista. Al centro del botta e risposta su Twitter c’è la sentenza sulla Cannabis della Corte di Cassazione che stabilisce la liceità della condotta di chi coltiva canapa all’interno della propria abitazione, in quantità limitate coerenti con l’uso personale. Tutto parte da un tweet dello stesso Roberto Burioni, che ha pubblicato un articolo per fare chiarezza sulla storia, principi attivi, utilizzo e pericoli della Cannabis. L’articolo è scritto dal professor Antonello Bonci, Direttore Scientifico del National Institute on Drug Abuse dal 2010 al 2019. Tra i vari commenti, arriva anche il tweet del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che accusa Burioni di essere un “diffusore di cose inesatte”, nonché di “ignorare quanto è stato ... Leggi la notizia su tpi

mstk_on : @RobertoBurioni @gasparripdl Io invece credo a Gasparri. Da quello che scrive è chiarissima la sua esperienza DIRET… - FraSchett : @francescacuore6 @RobertoBurioni @gasparripdl Gasparri è Gasparri! Lui è senatore, eletto dal popolo, quindi è al d… - mario_bontempo : @gasparripdl @MantiniRita @RobertoBurioni ...beh, da quello che scrive, la discarica sembra lei, Gasparri! Che tris… -