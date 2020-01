Gasdotto EastMed: Israele, Grecia e Cipro firmano gli accordi intergovernativi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gasdotto EastMed: Israele, Grecia e Cipro firmano gli accordi intergovernativi Israele, Grecia e Cipro firmano oggi ad Atene gli accordi intergovernativi per il Gasdotto EastMed, il progetto da 1,900 chilometri per lo sviluppo di un hub del gas nel Mediterraneo orientale. Gli accordi saranno sottoscritti dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dal presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades e dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Il Gasdotto avrà una capacità tra i 9 e i 12 miliardi di metri cubi all’anno e sarà alimentato dalla riserve a largo delle coste dei tre paesi. EastMed dovrebbe essere collegato con il sud Italia, precisamente con la Puglia, e da qui arrivare al resto dell’Europa. Nella firma degli accordi di oggi il governo italiano ha solo una posizione da osservatore ma, come sottolinea il Sole24Ore, il progetto Igi Poseidon, il ... Leggi la notizia su tpi

