Gaia e Camilla investite a Roma: Pietro Genovese scoppia in lacrime e confessa: “C’era il verde, sono devastato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un racconto interrotto spesso dalle lacrime. Ancora visibilmente scosso Pietro Genovese, il 20enne accusato di omicidio stradale plurimo per avere investito la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, ha deciso di rispondere alle domande del gip ricostruendo, nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, quella tragica notte. «Sono ripartito con il verde, il semaforo segnava verde, questo lo ricordo», ha detto il giovane assistito dai difensori Franco Coppi e Gianluca Tognozzi. Un atto istruttorio durato poco più di una ora. Giacca scura e jeans neri, Genovese ha raggiunto l’ufficio del gip Bernadette Nicotra poco dopo le 14. Occhi bassi e sguardo fisso è entrato nell’ufficio del giudice per fornire la sua versione a dieci giorni dai fatti. «Quella sera – ha sostanzialmente detto l’indagato – ero andato ... Leggi la notizia su howtodofor

