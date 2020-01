Gaia e Camilla, Barbara Palombelli: «Anche io passavo col rosso e in moto senza casco. Basta ipocrisie» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo i funerali di Gaia e Camilla non si arresta la discussione attorno all'incidente in Corso Francia a Roma, in cui le due amiche 16enni hanno perso la vita investite dall'auto di Pietro... Leggi la notizia su ilmattino

repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, si distrae per guardare fiori Gaia e Camilla: tampona auto polizia #Roma -