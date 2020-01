Futuro Mertens, tra rinnovo e partenza: gli scenari possibili per il belga (Di giovedì 2 gennaio 2020) Futuro Mertens, nuovo capitolo ancora tutto da scrivere. Tra rinnovo col Napoli e partenza, tante le pretendenti sul belga Il Futuro Mertens è ancora tutto da scrivere e conoscere. Non è ancora chiaro se il giocatore del Napoli rinnoverà coi partenopei o si libererà dalla squadra a parametro zero il prossimo giugno. Il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione. Sull’attaccante rimane accesa la pista che porta in Cina o al Borussia Dortmund, mentre in Italia monitorano con attenzione gli sviluppi anche Roma e Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

