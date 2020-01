Furto in una scuola durante le feste: rubati i soldi raccolti dai ragazzi per beneficenza (Di giovedì 2 gennaio 2020) I ladri, entrati a volto coperto nella scuola media stata Belvedere di Napoli, hanno portato via anche alcuni computer... Leggi la notizia su today

Today_it : Furto in una scuola durante le feste: rubati i soldi raccolti dai ragazzi per beneficenza - lameziainstrada : Furto staccionata a Reggio, una denuncia - AntonioAle57 : @FranzvonFlach90 @giango74 @Sofiajeanne certo, ci sono casi di accusati innocenti. ma capitasse a me ad es. di esse… -