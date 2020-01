French Connection: storie di mafia tra Europa e Sudamerica nella seconda metà del ‘900 (Di giovedì 2 gennaio 2020) La mafia corsa, i cui clan principali sono il Clan della Brezza del Mare, Le Milieu e l’Union Corse, pur essendo nata in Corsica, tuttavia sviluppò sempre la gran parte dei propri traffici sulla costa francese meridionale, tra Marsiglia e la Costa Azzurra, e nella regione della Provenza; mentre, sul piano internazionale, i suoi affari saranno realmente all’insegna della globalizzazione, abbracciando l’Africa, le Antille, l’America del Nord (in particolare gli Stati Uniti) e, da ultimo ma non per ultimo, l’America del Sud (principalmente Messico, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasile e Paraguay). Come osservò il giornalista inglese Ian Fleming, questi emergenti gruppi criminali, che operavano soprattutto tra la Corsica e Marsiglia portarono una nuova lingua alla criminalità organizzata internazionale, facendosi conoscere soltanto attraverso la parola ‘milieu’. Più complicato, appare ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (French Connection: storie di mafia tra Europa e Sudamerica nella seconda metà del ‘900) Playhitmusic -… - DaniR64 : RT @neXtquotidiano: French Connection: storie di mafia tra Europa e Sudamerica nella seconda metà del '900 - neXtquotidiano : French Connection: storie di mafia tra Europa e Sudamerica nella seconda metà del '900 -