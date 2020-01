Francesca Ferragni Instagram, triangolo impalpabile omaggia il decolleté, imbattibile: «Sei di marmo» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Colpisce ancora Francesca Ferragni: la sorellina poco social della famosa influencer rischia di spodestare dal trono tante regine di Instagram. La scollatura sfoggiata sul Burj Khalifa di Dubai, nel più alto ristorante del mondo – come da didascalia – fa impennare le temperature del social. Il mini abito con coppe a triangolo è un omaggio al decolleté della secondogenita di casa Ferragni: “Sei incredibilmente magnifica”, i commenti dei followers esprimono tutto il fascino esercitato dalla bellezza di Francesca. Francesca Ferragni Instagram, occhi puntati sulla scollatura: il taglio del vestito è perfettamente calzante Non fanno mistero della preferenza per la sorella minore di Chiara Ferragni – di mezzo tra la moglie di Fedez e la più piccola Valentina – molti ammiratori che, all’avvenenza dell’imprenditrice digitale per eccellenza, prediligono la semplicità e la naturalezza ... Leggi la notizia su urbanpost

NoiAretini : Valentina Ferragni si spoglia, la foto sexy in piscina che scatena i commenti - believeinmusic_ : Solo a vedere questa foto mi viene il cagotto. Grazie Francesca Ferragni per aver riportato alla mente questo trauma con le tue IG stories - infoitcultura : Chi è Francesca Ferragni: età, lavoro e Instagram della sorella minore di Chiara Ferragni -