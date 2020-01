Francesca Cipriani come Pamela Anderson: le sue curve a Miami – FOTO (Di giovedì 2 gennaio 2020) La formosa ex “Bonas” di Avanti un Altro, Francesca Cipriani, è stata FOTOgrafata a Miami. Ai fan non sfugge la citazione Pamela Anderson in Baywatch Un milione di seguaci su Instagram e tanti scatti provocanti sul suo profilo. Stiamo parlando di Francesca Cipriani, ex Bonas di Avanti un Altro, che con un’ennesima FOTO Hot ha … L'articolo Francesca Cipriani come Pamela Anderson: le sue curve a Miami – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

nico_lai93 : RT @domenicalive: Daniela Bongiorno ricorda il suo amato Mike, Mauro Marin incontra il figlio, Brigitta Boccoli presenta la sua famiglia. Q… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Francesca Cipriani canta 'Jingle Bells' nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 - Noovyis : (“E voi cosa indossate?”. Francesca Cipriani saluta il 2019 ‘a modo suo’ (e manda fuori di testa)) Playhitmusic -… -