FOTO Ciclismo, le fidanzate e le mogli dei corridori. Le compagne di Nibali, Aru, Bernal, Viviani, Froome e tutti i big (Di giovedì 2 gennaio 2020) Chi sono le mogli e le fidanzate dei ciclisti più famosi? Chi sta accanto agli atleti quando non si trovano in gruppo e con chi trascorrono il loro tempo libero? Donne amorevoli e pazienti si “nascondono” dietro agli atleti dei pedali, uomini che spesso sono fuori casa e che restano lontao per lunghi periodi a causa di gare, allenamenti, collegiali: non è semplice essere la compagna di una ciclista e non mancano i sacrifici, indubbiamente sopportabili se alla base del rapporto c’è tanto amore. Ragazze splendide, modelle, donne della porta accanto. compagne di una vita, mamme, donne in carriera o casalinghe: conosciamo più da vicino le moglie e le fidanzate dei ciclisti di punta. Vincenzo Nibali è sposato da sette anni con Rachele Perinelli e insieme hanno una figlia, la piccola Emma che siamo ormai abituati a vedere al traguardo per salutare il papà e che è salita ... Leggi la notizia su oasport

