Fonseca carica la Roma | «Tutti insieme siamo più forti» – VIDEO

Paulo Fonseca ha caricato la folla durante l'allenamento a porte aperte al Tre Fontane: ecco il discorso del tecnico Ieri la Roma è tornata ad allenarsi per la prima seduta dell'anno. Quasi 2500 i tifosi presenti al Tre Fontane per caricare e galvanizzare la squadra di Fonseca. Proprio il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un breve discorso rivolto ai tifosi. «Voi ci date coraggio e forza. Speriamo che siate orgogliosi di noi, come noi lo siamo di voi. Tutti insieme siamo più forti e possiamo vincere».

