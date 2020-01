Flavio Montrucchio a Blogo: "Inauguro il 2020 con ironia e dolcezza: abbiamo bisogno di messaggi positivi, anche in tv" (Di giovedì 2 gennaio 2020) In principio si è presentato al pubblico di Real Time come il Re di Cuori della terza edizione di Primo Appuntamento: sono passati appena pochi mesi e Flavio Montrucchio è alla guida di due prime serate dell''ammiraglia' del gruppo Discovery. Domani, venerdì 3 gennaio, entra ufficialmente nella grande famiglia di Bake Off Italia con All Stars Battle, tre puntate in prime time con 'vecchie glorie' delle precedenti edizioni, e martedì 7 gennaio torna a fare il 'cupido' tra i tavoli di Primo Appuntamento. Se il 2020 si apre, quindi, raccogliendo quanto seminato nel 2019, per il prossimo anno ci sono tanti altri progetti in cantiere e nell'aria si sente il profumo di un Primo Appuntamento... e poi, che sarebbe anche ora di mettere in cantiere. Ne abbiamo parlato con lui in una breve chiacchierata di Capodanno, per la quale lo ringraziamo subito.Flavio Montrucchio a ... Leggi la notizia su blogo

