Firenze, senzatetto trovato morto a ridosso del centro storico: a ucciderlo forse il freddo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un senzatetto di 49 anni di nazionalità romena è stato trovato senza vita in via Santa Caterina d'Alessandria a Firenze. A dare l’allarme un passante, che ha avvisato il 118. Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe morto a causa di un grave stato di ipotermia: nella notte le temperature sono scese sotto lo zero. Leggi la notizia su fanpage

