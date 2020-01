Fine del Mondo, i bunker da 4,5 milioni per affrontarla con stile [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Se la Fine del Mondo giungesse ora cosa fareste? Ecco i bunker da 4,5 milioni per affrontare l’Apocalisse immersi nel lusso sfrenato. Come affrontare la Fine del Mondo Per i credenti come per gli scienziati la Fine del Mondo è solo una questione di tempo e avverrà prima o poi in modo catastrofico. Alcuni, però, sperano di evitarla o di aggirarla costruendo dei bunker, ovvero delle strutture sotterranee in cui si possa sopravvivere per mesi, sigillati sotto terra e lontani dal Mondo esterno. C’è, però, chi ha anche pensato di salvarsi con stile, costruendo dei bunker del valore di svariati milioni di sterline. Si tratta di ville sotterranee in cui si trova qualsiasi cosa: non soltanto le provviste, dal cibo ai detersivi, ma anche tutti i lussi immaginabili. Ecco le FOTO incredibili dei bunker per l’Apocalisse. I bunker milionari contro l’Apocalisse FOTO Non si ... Leggi la notizia su velvetgossip

Quirinale : rivedi il #Messaggio di Fine Anno del Presidente #Mattarella ????, il #video integrale ?? - Radio105 : E anche @NaliOfficial è salita sul palco di #capodannoinmusica per festeggiare con voi la fine del 2019! Bellissima… - SkyTG24 : In diretta dal Palazzo del #Quirinale, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica #Mattarella -