Fifa 20: candidati POTM de La Liga di dicembre (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Liga ha annunciato i candidati al premio come giocatore del mese, ossia il POTM, di dicembre del massimo campionato spagnolo! A contendersi il riconoscimento saranno: Luis Suarez (Barcellona) Diego Carlos (Siviglia) Angel (Getafe) Ricordiamo che non è previsto un voto online per questo premio, con il vincitore che è deciso da una commissione composta … L'articolo Fifa 20: candidati POTM de La Liga di dicembre proviene da FUT Universe. Leggi la notizia su imiglioridififa

