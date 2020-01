Fdi: parere contrario uffici comunali su Monte Cavernale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – “Su Monte Carnevale, indicato dal Campidoglio come luogo per realizzare la discarica di Roma, esistono i pareri contrari degli uffici tecnici del Dipartimento Ambiente del Comune. Nero su bianco – come riporta anche oggi la stampa – viene evidenziato come ‘su quel sito grava un procedimento di risanamento ambientale mai avviato. Ricordiamo inoltre che il quadrante della Valle Galeria, nel Municipio XI, e’ stato per anni penalizzato dalla presenza di mega discariche, nelle adiacenze insiste anche la raffineria di Roma, c’e’ l’impianto Ama di Maccarese, la riserva naturale di Macchiagrande e ancora l’aeroporto Da Vinci.” “Ci chiediamo quindi come possa la Giunta Raggi deliberare Monte Carnevale come sito per la discarica quando gli uffici tecnici dicono l’esatto contrario dando parere contrapposto alle ... Leggi la notizia su romadailynews

