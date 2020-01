Farnese Vini, l’azienda passa nelle mani del fondo Usa Platinum per 180 milioni (Di giovedì 2 gennaio 2020) È stata al centro di trattative frenetiche per settimane, con quattro importanti fondi di investimento internazionali pronti a puntarci forte, e adesso Farnese Vini (che in Campania controlla la Cantina Vesevo di Forino in Irpinia), come confermato a WineNews dal suo fondatore, presidente ed amministratore delegato Valentino Sciotti, passa ufficialmente nelle mani del fondo di private equity Usa Platinum, da Rb Renaissance, che nel 2016 è diventato azionista di maggioranza del gruppo acquisendo le quote di 21 Investimenti di Alessandro Benetton. “Abbiamo appena siglato un accordo di esclusiva con Platinum – spiega l’amministratore delegato ed azionista di Farnese Vini – che porterà in tempi brevi all’atto di acquisto. È un’operazione da 180 milioni di euro, un cambio di fondo che premia la grande crescita dell’azienda in questi anni, ... Leggi la notizia su ildenaro

