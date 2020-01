Fake news su olio: Coldiretti e Aprol, da Oleoturismo nuova opportunità in Campania (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl 2020 porta in dono alle aziende agricole una nuova opportunità di crescita: l’Oleoturismo. È il commento positivo di Coldiretti Campania alla novità contenuta nella legge di Bilancio, che battezza l’ingresso del turismo olivicolo tra le attività agricole connesse, assimilandolo direttamente all’enoturismo. Nella previsione normativa – spiega Aprol Campania, la più grande associazione regionale di olivicoltori – i commi 513 e 514 dell’articolo 1 precisano che per Oleoturismo si intendono le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura e produzione, l’esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo. In questa tipologia di turismo in aree rurali rientrano la degustazione e la vendita delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti freddi, e le ... Leggi la notizia su anteprima24

