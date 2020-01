Eurolega 2019-2020: il Fenerbahce espugna il Pireo con 32 di De Colo. Il Vitoria respinge la rimonta del Barca (Di venerdì 3 gennaio 2020) Quattro le partite che si sono svolte in questa serata di Eurolega, di seguito andiamo a vedere come sono andate. STELLA ROSSA – BAYERN MONACO 93-63 (25-13, 28-18, 18-15, 22-17) Partita a senso unico tra serbi e tedeschi. Gli ospiti partono con un parziale di 6-0, propiziato interamente da Greg Monroe, ma quello sarà il primo e unico momento positivo per loro nel match. Alla fine del primo periodo i padroni di casa trovano la doppia cifra di vantaggio e dopo 20 minuti sono già sopra di 20 grazie soprattutto a Brown e Stimac. Nel secondo tempo il distacco si dilata ulteriormente il Bayern non può far altro che alzare bandiera bianca. TOP SCORER STELLA ROSSA: Punter 15, Brown 15, Stimac 13 BAYERN MONACO: Monroe 20, Lucic 11, Lo 6 ZALGIRIS KAUNAS – MACCABI TEL AVIV 73-68 (17-21, 12-13, 24-19, 20-15) Cade il Maccabi sull’ostico campo dello Zalgiris Kaunas. Gli ospiti ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : Il resoconto delle sfide di #Eurolega - OA_Sport : Eurolega 2019-2020: il Fenerbahce espugna il Pireo con 32 di De Colo. Il Vitoria respinge la rimonta del Barca - ArchilocoFe1983 : A proposito di giocatori pazzeschi: Spanoulis è il miglior marcatore di sempre in Eurolega. ?@Magdiriver? -