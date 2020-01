Estorsioni a commercianti, arrestato 37enne legato al clan dei Casalesi: IL NOME (Di giovedì 2 gennaio 2020) Camorra: arrestato per estorsione ai danni dei commercianti di Aversa, Lusciano e Parete un 37enne legato ai Casalesi (precedentemente sfuggito alla cattura nell’ambito dell’attività investigativa coordinata Dda di Napoli). Un arresto nel clan dei Casalesi. Nella mattinata odierna, in Giugliano in Campania, Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno tratto in arresto ed … L'articolo Estorsioni a commercianti, arrestato 37enne legato al clan dei Casalesi: IL NOME proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

Rog_2 : RT @guidoolimpio: Scontri con molte vittime nel quartiere PK5 di Bangui, Centro Africa. Piccoli commercianti hanno preso le armi per reagir… - guidoolimpio : Scontri con molte vittime nel quartiere PK5 di Bangui, Centro Africa. Piccoli commercianti hanno preso le armi per… -