Eros Ramazzotti dimentica l’ex moglie Marica Pellegrinelli: ecco con chi è stato beccato in vacanza (Di giovedì 2 gennaio 2020) Eros Ramazzotti in vacanza ai tropici Eros Ramazzotti ha approfittato del periodo natalizio e della separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli per trascorre un periodo di relax al caldo. Ma il cantante non è da solo, infatti con lui ci sono la primogenita Aurora e il suo storico fidanzato Goffredo Cerza. A farci sapere di questa unione familiari ci hanno pensato i diretti interessati attraverso delle foto e clip su Instagram. Il cantante insieme alla figlia Aurora e il genero Goffredo Sicuramente il 2019 è stato un anno molto difficile per Eros Ramazzotti. Infatti dopo l’operazione alle corde vocali perfettamente riuscita, dopo dieci anni si è lasciato con Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due figli. Per questo motivo ora il cantante ha deciso di staccare la spina e rigenerarsi in un Paese tropicale con Aurora e il genero. Attraverso delle Stories condivise su IG, i loro ... Leggi la notizia su kontrokultura

