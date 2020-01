Epifania: 3 milioni in viaggio, Italia al top (Di giovedì 2 gennaio 2020) “A conferma dell’exploit rilevato all’inizio delle festività natalizie, anche per l’Epifania si registra un incremento di turisti Italiani che, ancora una volta, prediligono località interne al Belpaese e non rinunciano alla partenza nella settimana successiva al Natale”. “Oltre un milione e mezzo di vacanzieri scelgono di partire nel solo periodo della Befana, cifra in crescita rispetto allo scorso anno. Il che sembra evidenziare la tendenza a scegliere vacanze forse meno lunghe ma sicuramente molto più pensate”. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha commentato così i dati dell’indagine relativa al movimento degli Italiani nel periodo dell’Epifania, elaborata dall’istituto ACS Marketing Solutions. “Anche il giro di affari rilevato nel fine settimana delle festa – ha aggiunto Bocca – peraltro in crescita di oltre il 20 per cento rispetto allo scorso anno, manifesta la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

