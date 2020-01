Enzo Iacchetti è single o fidanzato? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il signor Enzino è in vacanza. E probabilmente è in cerca d’amore. Tanto amore. Non è facile essere un vip single e non è facile esserlo a 67 anni. Perché puoi essere il conduttore del più grande programma televisivo italiano, ma puoi sentirti ed essere tanto solo. Lo diceva pure Walter Chiari quando sosteneva: «Tutti i sabati sera mi guardano e faccio ridere 30 milioni di persone e quando sono fuori dal palco non riesco a fami neanche una famiglia». La solitudine del comico, dell’artista in generale sembra coinvolgere Enzo Iacchetti, che ha appena concluso il suo periodico periodo di grazia televisiva conducendo Striscia La Notizia e ora si è concesso le meritate vacanze. Per sentirsi vicino al suo pubblico, in particolare ai più giovani, ha anche fatto un video per YouTube in cui ha fatto gli auguri e ha detto: «È il 31 dicembre ci facciamo gli auguri sperando che il nuovo anno sia ... Leggi la notizia su cronacasocial

