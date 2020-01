Elisabetta Gregoraci Instagram, corpo da favola: irresistibile in vacanza a Dubai (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anche Elisabetta Gregoraci, showgirl, ex modella e conduttrice televisiva italiana, è a Dubai come la presentatrice partenopea Barbara D’Urso e volti noti di Uomini e donne quali Beatrice Valli. Il primo post del 2020 pubblicato dall’ex moglie di Flavio Briatore non è superlativo, di più. Una sequenza di scatti in costume davvero audaci che valorizzano il fisico sbalorditivo della 39enne di Soverato. «Magnifica», Elisabetta Gregoraci irresistibile in vacanza a Dubai: corpo da favola «Best way to start the 2020», recita il post della soubrette Elisabetta Gregoraci per augurare un sereno anno nuovo ai suoi numerosi follower. Gli occhi degli ammiratori erano però tutti puntati non tanto sul messaggio quanto sulle foto che accompagnano il messaggio. Nel primo scatto si vede Elisabetta Gregoraci con indosso un bikini nero e un capello di paglia. Décolleté esplosivo e curve ... Leggi la notizia su urbanpost

