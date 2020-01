Elettra Lamborghini esagerata: sensuale come non l’avete mai vista [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il nuovo anno è arrivato ed Elettra non si è fatta trovare impreparata! E’ davvero bellissima e sensuale, la twerking queen ha lasciato per un po’ le vesti da cattiva ragazza e ha indossato questo elegante abitino verde pastello che le sta davvero molto bene! L’ereditiera curvy provocante Una scollatura provocante che lascia spazio all’immaginazione, niente di volgare, il vestito le sta d’incanto. Schiena e braccia sono completamente scoperte, decorate unicamente dai diamanti che l’ereditiera ha sul corpo. Sono 42 brillanti in totale su tutto il corpo tra fianchi, fondoschiena e braccia, attirano l’attenzione non solo per la luminosità, ma anche perché sono dimostrazione della sfrenatezza della bellissima showgirl. Uno spacco leggermente aperto sulla gamba, crea un gioco di sensualità e provocazione per chi vorrebbe scoprire anche il ... Leggi la notizia su velvetgossip

