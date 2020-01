Eleonora Pedron Instagram, sensuale schiena nuda: «Che donna» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sempre più affascinante, sexy. Eleonora Pedron, ex meteorina del Meteo 4 quando era direttore del Tg4 Emilio Fede e Miss Italia nel 2002, ha pubblicato su Instagram il primo scatto bollente del 2020. Una foto davvero eccitante che ritrae la 37enne padovana senza veli con la schiena nuda. Inutile dire che i follower si sono lasciati andare con commenti di ogni tipo in basso al post rovente. Eleonora Pedron Instagram, sensuale schiena nuda: «Che donna» Eleonora Pedron, showgirl, attrice e modella italiana, ha scelto di iniziare il nuovo anno col botto: sul suo profilo Instagram è apparso qualche ora fa un ritratto davvero seducente. Si tratta di una fotografia in bianco e nero che mostra l’ex Miss Italia sorridente con la schiena nuda. A coprire le parti basse soltanto un telo nero, che non si capisce bene se sia un vestito. Con un braccio l’interprete di Vita Smeralda si ... Leggi la notizia su urbanpost

gossipblogit : Eleonora Pedron: 'Capodanno? Starò a casa coi miei bimbi, ed è bello così' - zazoomnews : Eleonora Pedron: Capodanno? Starò a casa coi miei bimbi ed è bello così - #Eleonora #Pedron: #Capodanno? #Starò… - Notiziedi_it : Eleonora Pedron: “Nessun programma a Capodanno, mi lascerò sorprendere” -