Elena Santarelli stizzita dalle critiche degli haters: “Avete rotto” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anno nuovo anche per Elena Santarelli, ma con gli haters restano i soliti vecchi problemi. Già in passato la showgirl aveva dovuto subire i giudizi degli utenti dei canali social, che avevano preso di mira il suo fisico con commenti poco delicati. Numerose sono state anche le critiche al suo libro dedicato alla malattia del figlio Giacomo. I nuovi attacchi alla sua magrezza questa volta l’hanno fatta rispondere per le rime. Elena Santarelli giudicata troppo magra dagli haters Gli haters sono dappertutto e le loro malelingue sferzanti spesso colpiscono nel segno. Elena Santarelli, di nuovo additata come troppo magra e poco “sana”, ha replicato. E questa volta a tono. In una delle sue risposte su Instagram si legge: “Ma avete rotto le pa**e… ma cosa ne sai te del mio peso… cosa ne sai di cosa mangio? Cosa? Nulla… datevene pace… sono così”. Visualizza questo post su ... Leggi la notizia su thesocialpost

