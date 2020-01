Elena Santarelli pubblica una foto alle Maldive. Lei risponde agli haters: “Sono stufa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Elena Santarelli e gli insulti degli haters su Instagram, lei risponde: “Sono stufa” Elena Santarelli si sta godendo qualche giorno di relax alle Maldive, approfittando del periodo di festa. Su Instagram la showgirl ha pubblicato una foto in costume da bagno, mostrando ancora una volta il suo fisico statuario. Come sempre la moglie di Bernardo Corradi riceve ad ogni suo post una valanga di commenti, non sempre particolarmente teneri. La foto in questione, nello specifico, è stata duramente criticata da alcuni haters perché nello scatto la Santarelli apparirebbe troppo magra, dando così un cattivo messaggio ed esempio alle ragazze che la seguono. Scocciata per le polemiche e le critiche ricevute, la showgirl ha pubblicato un lungo post in cui ha attaccato i suoi odiatori del web: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi ... Leggi la notizia su tpi

