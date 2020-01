Elena Santarelli haters scatenati dopo la foto sui social alle Maldive (Di giovedì 2 gennaio 2020) Elena Santarelli sta trascorrendo qualche giorno di vacanza alle Maldive e pubblicando sui suoi profili social foto in costume da bagno. Bellissima e dal fisico statuario, è sempre messa sotto pressione dal gossip. C’è chi la critica perché troppo magra e forse di cattivo esempio per le giovanissime. Lei però su “Instagram” non ce l’ha fatta più e ha pubblicato un lungo sfogo per mettere a tacere gli haters. «Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo», ha replicato Elena. «Non lo puoi sapere tu – ha aggiunto rispondendo a un commento – come il resto della popolazione… Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia’. Scusa, ma non lo accetto proprio», ha concluso la showgirl. La ... Leggi la notizia su people24.myblog

