Economia, il ‘calendario’ del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il calendario del 2020 per quanto riguarda l’Economia: dallo scontrino elettronico alla sugar tax passando per la lotteria degli scontrini. Il 2020. salvo clamorosi colpi di scena che non sono assolutamente da escludere, regalerà agli italiani diverse innovazioni per quanto riguarda il campo dell’Economia. Alcune saranno in qualche modo apprezzate, altre, per onestà, decisamente meno. Ma andiamo a scoprire quello che sarà il nuovo anno dal punto di vista fiscale. Economia, il calendario del 2020: dallo scontrino elettronico agli aiuti alle famiglie con bambini La prima rivoluzione del mese di gennaio è quella dello scontrino elettronico, diventato obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali dopo il periodo di prova dedicato ai grandi commercianti e alle grandi realtà. Lo scontrino non ha più un valore fiscale, ma rappresenta solo una garanzia sul momento per ... Leggi la notizia su newsmondo

SylvieTropez : Economia, il 'calendario' del 2020 - NewsMondo1 : Economia, il ‘calendario’ del 2020 - PerugiaToday : Saldi invernali, conto alla rovescia: sconti nei negozi, il calendario -