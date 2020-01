Eclissi di penombra Luna, un’occasione per vederla da vicino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – In occasione dell’Eclissi di penombra Lunare, il Centro Astronomico Neil Armstrong, con il patrocinio di Sportello Tecnologico del CODACONS e di Unione Astrofili Italiani, ha organizzato una serata osservativa dedicata alla Luna, con una breve conferenza di apertura dedicata alle Eclissi. L’appuntamento è il 10 gennaio 2020, dalle ore 17:30 alle ore 18 per la conferenza e dalle ore 18:00 alle ore 21:30 per le osservazioni della Luna ai telescopi. L’iniziativa sarà ospitata presso la Parrocchia Sant’Eustachio, Via Quintino di Vona a Salerno. L'articolo Eclissi di penombra Luna, un’occasione per vederla da vicino proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

