Ecco nuovi dettagli su F-Stop, il prequel di Portal mai lanciato da Valve (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ricordate il prequel misterioso di Portal su cui Valve stava lavorando alcuni anni fa? Bene, alcuni nuovi dettagli sul progetto sono emersi online tramite LunchHouse Software, in particolare relativi alla meccanica F-Stop che doveva essere presente nel gioco.Subito dopo l'uscita di Portal 2, Valve e Geoff Keighley pubblicarono The Final Hours of Portal 2, un libro interattivo sulla realizzazione del miglior puzzle game del 2011. La storia indicata nel libro spiegava come Valve aveva trascorso qualche tempo sviluppando un gioco che è stato il follow-up di Portal. Il gioco avrebbe avuto luogo nel passato senza la presenza di personaggi come Chell o GLaDOS, e aveva una nuova meccanica denominata 'F-Stop'. Era essenzialmente un gioco diverso e non fu mai rilasciato.Grazie al nuovo documentario Exposure di LunchHouse Software, ora abbiamo alcuni dettagli sul meccanismo di F-Stop. "Le ... Leggi la notizia su eurogamer

TV_Italiana : Ma quanto inizia il #GrandeFratelloVIP? E quando parte #CePostaPerTe? ?? Ecco il calendario con tutti i nuovi show… - ansiadituttenoi : RT @IlVeroUltimo: Ecco i nuovi 6 stadi! Saranno in totale 14. Da dopodomani i biglietti su ticketone?? - RadioSienaTV : Dal 7 al 10 gennaio nuovi interventi di manutenzione per il segnale tv: ecco dove - -